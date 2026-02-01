إعلان

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG) لتفريغ 67865 طنًا

كتب : محمد نصار

01:20 م 01/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (3)
  • عرض 3 صورة
    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة.

وبحسب بيان اليوم، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ23 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 283 مترًا وبعرض 46 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالي 67865 طن من الغاز المسال، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30122 طنًا، تشمل: 700 طن يوريا، 1968 طن كلينكر، 1200 طن مولاس، و26254 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61704 طنًا، تشمل: 34700 طن ذرة، 9702 طن حديد، 7100 طن خردة، 7698 طن قمح، 84 طن مواسير، 570 طن أبلاكاش، و1850 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1909 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2549 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54828 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2487 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وإمبابة، و5 وحدات نهرية (بارج) بعد أن حملوا شحنة تبلغ حوالي 3136 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4709 حركات.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن تداولت 4645 طنًا، تشمل: خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وموصلات كهربائية وقطاعات حديد وأقمشة ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات وعدادات وفايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا والتشيك وإسبانيا وبولندا وسلوفيكيا وفرنسا وسلوفينيا ورومانيا والمجر واستوريا وبلجيكا.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال الغاز المسال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
شيخ الأزهر يحذر: الغلو في المهور يسبب العزوبة والعنوسة
أخبار مصر

شيخ الأزهر يحذر: الغلو في المهور يسبب العزوبة والعنوسة
هيئة الدواء تحذر من تشغيلات دوائية "مغشوشة".. وتوجه بـ"السحب الفوري"
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من تشغيلات دوائية "مغشوشة".. وتوجه بـ"السحب الفوري"
رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
أخبار مصر

رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة