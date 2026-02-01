كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة.

وبحسب بيان اليوم، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ23 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 283 مترًا وبعرض 46 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالي 67865 طن من الغاز المسال، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30122 طنًا، تشمل: 700 طن يوريا، 1968 طن كلينكر، 1200 طن مولاس، و26254 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61704 طنًا، تشمل: 34700 طن ذرة، 9702 طن حديد، 7100 طن خردة، 7698 طن قمح، 84 طن مواسير، 570 طن أبلاكاش، و1850 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1909 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2549 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54828 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2487 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وإمبابة، و5 وحدات نهرية (بارج) بعد أن حملوا شحنة تبلغ حوالي 3136 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4709 حركات.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن تداولت 4645 طنًا، تشمل: خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وموصلات كهربائية وقطاعات حديد وأقمشة ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات وعدادات وفايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا والتشيك وإسبانيا وبولندا وسلوفيكيا وفرنسا وسلوفينيا ورومانيا والمجر واستوريا وبلجيكا.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت