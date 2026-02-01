إعلان

طلب برلماني بضرورة التوعية الإعلامية والاستثمار الوطني في الأطفال

كتب : نشأت حمدي

04:28 م 01/02/2026

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، إن ملف مخاطر الإنترنت وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد ترفيهيًّا بل سلبي جدًّا وله مخاطر كبيرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد اللطيف إن أي تشريع سيصدر لا بد أن يكون للأسرة دور أساسي فيه؛ من خلال التوعية والتحكم في توجيه الطفل، لا سيما أن الطفل غير واع أو مدرك لهدفه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن الاستثمار الوطني يبدأ من التنمية البشرية، مشيرًا إلى أهمية إعداد طفل مستقر نفسيًّا؛ وهو ما يمثل أفضل استثمار وطني حقيقي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التوعية الإعلامية الهادفة في ذلك الملف المهم.

