بعد فتح معبر رفح.. مصدر يكشف استعدادات استقبال مصابي غزة

كشف مصدر بوزارة الصحة عن تفاصيل خطة استقبال المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد الإعلان رسمياً عن بدء التشغيل التجريبي للمعبر من الجانب الفلسطيني اليوم الأحد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة تمركز في محيط المعبر لتقديم الرعاية اللازمة فور وصول الحالات، مع الدعم بسيارات إسعاف إضافية، مع توزيع المرضى على المستشفيات والمراكز الطبية وفق درجة خطورة كل حالة ونوع الإصابة.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة شمال سيناء تمهيدًا لاستقبال المصابين، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية، وتوفير كميات كافية من الأدوية، وأكياس الدم ومشتقاته.

ووفق المصدر، تتضمن الخطة فرز الحالات الطبية مباشرة عند المعبر بواسطة فرق من الأطباء والمتخصصين، لتحديد الموقع الأمثل لتلقي الخدمة، سواء داخل المستشفيات في محافظة شمال سيناء، أو نقلهم إلى مراكز أكثر تخصصًا في محافظات أخرى حسب الحاجة.

وأوضح المصدر أن "عمليات النقل والتوزيع تتم على مراحل، بداية من سيارات الإسعاف في محيط المعبر، مرورًا بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة مثل محافظات القناة أو الشرقية، وحتى إمكانية النقل إلى المراكز الجامعية الأكثر تخصصًا في القاهرة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبقية الجهات المعنية".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ الطبية في مستشفيات شمال سيناء تتولى تقييم الحالات الطبية، ويتم توزيع المرضى وفق خطة واضحة تعتمد على درجة خطورة الإصابة ونوع المرض، مع تقسيم المحافظات إلى خطوط أولى وثانية وثالثة بناءً على السعة الاستيعابية لكل محافظة".

وأوضح أنه جرى تعزيز خدمات الحجر الصحي بالمعبر لمناظرة القادمين إلى مصر، وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة.

