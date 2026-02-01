إعلان

بعد فتح معبر رفح.. مصدر يكشف استعدادات استقبال مصابي غزة

كتب : أحمد جمعة

02:56 م 01/02/2026

معبر رفح البري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بوزارة الصحة عن تفاصيل خطة استقبال المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد الإعلان رسمياً عن بدء التشغيل التجريبي للمعبر من الجانب الفلسطيني اليوم الأحد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة تمركز في محيط المعبر لتقديم الرعاية اللازمة فور وصول الحالات، مع الدعم بسيارات إسعاف إضافية، مع توزيع المرضى على المستشفيات والمراكز الطبية وفق درجة خطورة كل حالة ونوع الإصابة.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة شمال سيناء تمهيدًا لاستقبال المصابين، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية، وتوفير كميات كافية من الأدوية، وأكياس الدم ومشتقاته.

ووفق المصدر، تتضمن الخطة فرز الحالات الطبية مباشرة عند المعبر بواسطة فرق من الأطباء والمتخصصين، لتحديد الموقع الأمثل لتلقي الخدمة، سواء داخل المستشفيات في محافظة شمال سيناء، أو نقلهم إلى مراكز أكثر تخصصًا في محافظات أخرى حسب الحاجة.

وأوضح المصدر أن "عمليات النقل والتوزيع تتم على مراحل، بداية من سيارات الإسعاف في محيط المعبر، مرورًا بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة مثل محافظات القناة أو الشرقية، وحتى إمكانية النقل إلى المراكز الجامعية الأكثر تخصصًا في القاهرة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبقية الجهات المعنية".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ الطبية في مستشفيات شمال سيناء تتولى تقييم الحالات الطبية، ويتم توزيع المرضى وفق خطة واضحة تعتمد على درجة خطورة الإصابة ونوع المرض، مع تقسيم المحافظات إلى خطوط أولى وثانية وثالثة بناءً على السعة الاستيعابية لكل محافظة".

وأوضح أنه جرى تعزيز خدمات الحجر الصحي بالمعبر لمناظرة القادمين إلى مصر، وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبر رفح استقبال مصابي غزة وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن

هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
شئون عربية و دولية

هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة