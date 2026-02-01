اليوم.. بدء الفترة الاستثنائية لمشروع علاج "المهن الطبية"

أعلن الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، بدء الفترة الاستثنائية لمشروع علاج الأعضاء وأسرهم، والتي تُتيح استقبال الأعضاء الراغبين في الاشتراك أو التجديد، وكذلك الإضافة والحذف ضمن منظومة المشروع.

وأوضح أمين عام الاتحاد في بيان، أن الفترة الاستثنائية تبدأ اعتبارًا من صباح اليوم وتستمر حتى نهاية يوم 15 فبراير 2026، في إطار حرص الاتحاد على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء للاستفادة من خدمات مشروع العلاج، وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأشار إلى أن مشروع العلاج يُعد أحد أهم الخدمات التي يقدمها اتحاد المهن الطبية لأعضائه وأسرهم، لما يوفره من رعاية صحية مناسبة وشبكة طبية متعاقدة تغطي مختلف التخصصات، مؤكدًا استمرار الاتحاد في تطوير المشروع بما يلبي احتياجات الأعضاء.

ودعا أمين عام اتحاد المهن الطبية الأعضاء إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءاتهم خلال الفترة المحددة، لافتًا إلى أن الاتحاد خصص الخط الساخن 15603 للرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء فيما يخص مشروع العلاج.