حظر الهواتف بالمدارس.. طلب برلماني بإجراءات عاجلة ضد مخاطر الإنترنت

كتب : نشأت علي

01:36 م 01/02/2026

مجلس الشيوخ

قدمت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن حديثه الأخير حول حماية الأسرة المصرية والأطفال والنشء جاء في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ سلط الضوء على قضية يحتاج المجتمع كله إلى التعامل معها بجدية.

وأضافت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ، اليوم الأحد، أن الموضوع يتطلب تكاتف جميع عناصر المجتمع من الأسرة، ومؤسسات الدولة، والصحافة والإعلام، والفن والدراما، والمدرسة، والمؤسسات الدينية، بالإضافة إلى مؤسسات العمل المجتمعي والأهلي.

وأشارت هرماس إلى أن خطوات المعالجة يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية، مع الاستفادة من التجارب الدولية:

1. حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس إلا للضرورة القصوى.

2. تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع سرعة إصدار شرائح الإنترنت الأبوية وخدمات الإنترنت الأرضي التي تمنع وصول الأطفال إلى المحتوى غير المناسب، إلى جانب التعاون مع أصحاب المتاجر الرقمية لتطبيق تصنيف الفئات العمرية وعمليات التدقيق.

3. تقييد الألعاب الإلكترونية الخطرة ومنصات المراهنات، مع التركيز على حظر منصة روبلوكس؛ كونها الأعلى استخدامًا والأكثر خطورةً على الأطفال والنشء.

وأكدت النائبة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أساسية نحو حماية النشء وتأمين بيئة رقمية سليمة لهم، مشددةً على ضرورة تنفيذها بشكل عاجل وفعال.

مجلس الشيوخ حظر الهواتف بالمدارس مخاطر الإنترنت

