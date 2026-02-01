شيخ الأزهر يلوم صمت العلماء عن المغالاة في المهور.. ماذا قال؟

استعرض فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجوانب التي تؤثر على وضع المرأة المسلمة في العصر الحالي، مؤكدًا أن بعض الموروثات الثقافية الشعبية، التي اختلط فيها صحيح الدين بتسلط العادات والتقاليد، أضاعت توازن المرأة المعاصرة وأدت إلى ظهور ظواهر سلبية مثل المغالاة في المهور.

وقال فضيلته: "صمت العلماء صمتًا مريبًا عن هذه الظاهرة، وكان واجبهم مواجهة هذه الممارسات وتشجيع الناس على التخلص منها، لتسهيل الزواج وجعله أمرًا بسيطًا كما أراده الإسلام".

وأضاف شيخ الأزهر: "الشريعة الإسلامية دعت إلى يسر المهور والاكتفاء بأيسر الأشياء وأقلها ثمنًا، لأن فلسفة الإسلام في قضية المهر أنه رمز للتعبير عن الرغبة القلبية الصادقة في الزواج وليس مظاهر البذخ أو المباهاة، وما يترتب على ذلك من تكاليف تضطر الأسر البسيطة إلى الاقتراض والمعاناة النفسية".

وأشار فضيلته إلى أن النبي ﷺ خفض المهر إلى مستوى يسير، كخاتم من حديد أو حفظ زوجة سورة من سور القرآن، مؤكداً أن هذا لم يكن تقليلًا من قدر الزوجة، بل وضع الأمور في موضعها الصحيح، فالحب والرغبة القلبية هما أساس الزواج دون النظر إلى الأموال.

وأوضح شيخ الأزهر أن النبي ﷺ أوصى الشباب باليسر في المهور، وجعل من هذا اليُسر سنة ثواب فاعله، مؤكدًا في هذا الصدد قوله ﷺ: "خير الصداق يُسراه"، و"إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة"، مستشهدًا بقصة الشاب الذي تزوج على مائة وستين درهمًا فقال له النبي ﷺ: "كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل".

واستشهد بشأن خطر المغالاة على بناء الأسرة، بموقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي عزم على سن قانون لتحديد المهور لمستوى يقدر عليه عامة الناس، لكنه تراجع بعد أن أوضحت امرأة قرشية أن الشريعة تحمي مهر الزوجة من أن يؤخذ منه شيء، مؤكدة أن الآية الكريمة {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} تشدد على حق الزوجة في مهرها.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن ظاهرة المهور العالية أدت أيضًا إلى العنوسة والعزوبة بين الشباب، ما يفرض ضغوطًا نفسية كبيرة، مؤكدًا أن الحل يكمن في تيسير الزواج وإعادته إلى صورته البسيطة التي حث عليها الإسلام.

وأضاف فضيلته: "إذا كنا ندعو اليوم إلى تجديد الخطاب الديني، فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو موضوع تيسير الزواج وتخفيف المهور".

