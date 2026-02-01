وكيل "الشيوخ": السوشيال ميديا أصبحت خطرًا حقيقيًّا على الأطفال

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن السوشيال ميديا أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًّا على الأطفال، مشيدًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على النشء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأشار وكيل "الشيوخ" إلى أن مناقشة المجلس اليوم لهذه الملفات المهمة، في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس، لاستيضاح سياسة الحكومة لاستخدام الأطفال الهواتف المحمولة، وإجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك في ضوء التجارب الدولية.

وقال العوضي: نناقش اليوم قضايا تهم العقول وتمثل أمنًا وهوية، متابعًا: الأطفال هم الثروة البشرية.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن العالم الافتراضي تحول إلى ساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس، مشددًا على أهمية التوعية وحمايتهم، مؤكدًا تقييد استخدام الأطفال على السوشيال ميديا.

وقال النائب: لا ندعو إلى الانعزال عن السوشيال ميديا؛ ولكن هناك العديد من دول العالم سنت قوانين تمنع الأطفال من الانجراف خلف مخاطر السوشيال ميديا.

وشدد العوضي على أهمية أن تكون هناك حوكمة رقمية، وتشريعية، ورؤية تتناسب مع حجم التهديد لهذه المخاطر على الأطفال.