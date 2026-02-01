إعلان

النقل: رحلات بتخفيضات كبيرة لنقل 3000 شاب وفتاة بالقطار الخفيف

كتب : محمد نصار

11:55 ص 01/02/2026
كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة أكتا، نقل 3000 شاب وفتاة من المشاركين في اللقاء الأول لبرامج الهيئات الشبابية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة وذلك من خلال تشغيل 3 رحلات ذهاب و3 رحلات عودة باستخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT (بتخفيض 50%)، بجانب تسيير عدد من الرحلات (بتخفيض 40%).

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية وإيجابية في الأحداث التي تنظمها الدولة المصرية والتعرف على مشروعات ومكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية.

وأعرب المشاركون في اللقاء عن سعادتهم بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي يتم بها تبادل الخدمة بين 6 وسائل نقل مختلفة، هي (‏الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي الخفيفLRT ‎ - خط سكة حديد عدلي منصور/ السويس/ محطة للسوبر جيت - الأتوبيس الترددي BRT - الأتوبيس الترددي عدلي منصور/ السلام"، والتي سبق وحصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقًا لـ"ENR" العالمية والتي تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

كما أشاد المشاركون بالقطار الكهربائي الخفيف ومساهمته الفعالة في تسهيل حركة تنقل المواطنين من محطة عدلي منصور ومدن شرق القاهرة إلى العاصمة الجديدة بوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة ونظيفة وصديقة للبيئة مع تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشاد المشاركون بتميز الخدمات التي تقدمها أتوبيسات شركة أكتا (ACTA) للنقل الجماعي في العاصمة الجديدة، حيث كونها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة توفر تجربة تنقل آمنة وسلسة عبر مقاعد مريحة، ومكيفة الهواء، مع وجود كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض ومحطات ناطقة، وتسهيلات وأماكن لذوي الهمم مؤكدين فخرهم بالإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها قطاع النقل والمواصلات.

وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق شركة أكتا الحكومة المصرية محطة عدلي منصور

