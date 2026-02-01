شيخ الأزهر: الطلاق التعسفي دون سبب حقيقي حرام شرعا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ظاهرة المغالاة في المهور من نتائج تواري صوت الفقه الصحيح تحت سطوة العادات والتقاليد.

وأضاف شيخ الأزهر في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ينظمه الأزهر اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هيئة كبار العلماء أقرت المساواة بين الرجل والمرأة ومعيار المفاضلة هو الإتقان وليس الجنس، و رأت أن الطلاق التعسفي بدون سبب حقيقي حرام ويخالف ما أراده الشرع من استقرار الزواج.

وأوضح شيخ الأزهر أن الإسلام لم يفرض قيودا على حقوق المرأة بل ضمن لها الإنصاف والكرامة، مؤكدًا أن الرسول أوجب صون كرامة المرأة وحفظ سمعتها وجعل لها حقوقها السياسية والاجتماعية بما يضمن لها مشاركة فاعلة في المجتمع.

وأكد أن المرأة المسلمة تمثل نموذجا للكرامة والاعتدال في مواجهة العادات السيئة، ومثالا للاحتفاظ بحقوقها رغم الضغوط المجتمعية، داعيا إلى ضرورة التوعية والتعليم المستمر لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي.