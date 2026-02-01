وزير الري يشارك في فعاليات يوم "أوموجاندا" بدولة رواندا

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع إدارة الموارد المائية والري، والسفيرة حنان شاهين سفيرة مصر لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للوزير، في فعاليات يوم أوموجاندا (Umuganda Day).

ويُعد يوم "أوموجاندا" مبادرة وطنية للعمل المجتمعي تُنظم في السبت الأخير من كل شهر، ويشارك فيها المواطنون وعدد من المسؤولين بمختلف أنحاء البلاد في رواندا، بما يعكس ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين البيئة والخدمات.

وفي هذا السياق، شهدت فعاليات اليوم مشاركة عدد من كبار المسؤلين، حيث شاركوا مع آلاف المواطنين في تنفيذ أعمال مجتمعية، وزراعة عدد من الأشجار، بما يجسد نموذجًا عمليًا للشراكة بين الدولة والمجتمع في تنفيذ أولويات التنمية.

وخلال المشاركة، زرع الدكتور هاني سويلم، والسفيرة حنان شاهين، وعدد من أعضاء الوفد المصري، عددًا من الأشجار في لفتة رمزية تعكس الاهتمام المشترك بحماية البيئة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وبما يؤكد عمق العلاقات المصرية - الرواندية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الإيجابي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، أهمية البناء على هذه التجارب المجتمعية والبيئية لتعزيز مسارات التعاون، ودعم المبادرات التي تُعلي من قيمة المشاركة الشعبية وتخدم أهداف الاستدامة والتنمية على المستوى الأفريقي.



