كشف المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديرات لأعداد الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 8 و14 مليون كلب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الأرقام المتداولة غير مؤكدة، لكننا لنقل إن العدد ما بين 8 إلى 14 مليون كلب ضال، وهو الرقم الفعلي تقريبًا".

وأضاف وزير الزراعة أن هذه الظاهرة ليست وليدة يوم وليلة، موضحًا أن التزايد الكبير فيها بدأ بعد أيام ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن السبب الأساسي يعود إلى انتشار العشوائيات وأماكن تجميع القمامة المفتوحة.

وتابع الوزير: "كان لابد من العمل أكثر على التطعيم والتحصين، وتم بالفعل التنسيق مع الوزارات المعنية وإصدار قانون الحيوانات الأليفة".

وأشار فاروق إلى وجود معايير دولية للصحة الحيوانية يجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة قائمة على التعقيم والتحصين واستخدام الشلاشتر للكلاب الأكثر خطورة.

وقال: "لدينا فرصة خلال الخطة الخمسية القادمة للسيطرة على الظاهرة"، معربًا عن ثقته في إمكانية تحقيق ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وحول دور المواطن، أكد الوزير أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يقع على عاتق السلوكيات المجتمعية، قائلاً: "نحن كمواطنين سبب رئيسي.. القمامة المفتوحة في الشوارع والطعام المقدم بشكل عشوائي للكلاب".

وأوضح أن الحل الجذري يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتوفير أماكن مخصصة ومغلقة للتخلص من القمامة.