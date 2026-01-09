إعلان

وزير الزراعة يكشف السبب في ارتفاع أعداد الكلاب الضالة وخطة السيطرة عليها

كتب : حسن مرسي

11:42 م 09/01/2026

ارتفاع أعداد الكلاب الضالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديرات لأعداد الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 8 و14 مليون كلب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الأرقام المتداولة غير مؤكدة، لكننا لنقل إن العدد ما بين 8 إلى 14 مليون كلب ضال، وهو الرقم الفعلي تقريبًا".

وأضاف وزير الزراعة أن هذه الظاهرة ليست وليدة يوم وليلة، موضحًا أن التزايد الكبير فيها بدأ بعد أيام ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن السبب الأساسي يعود إلى انتشار العشوائيات وأماكن تجميع القمامة المفتوحة.

وتابع الوزير: "كان لابد من العمل أكثر على التطعيم والتحصين، وتم بالفعل التنسيق مع الوزارات المعنية وإصدار قانون الحيوانات الأليفة".

وأشار فاروق إلى وجود معايير دولية للصحة الحيوانية يجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة قائمة على التعقيم والتحصين واستخدام الشلاشتر للكلاب الأكثر خطورة.

وقال: "لدينا فرصة خلال الخطة الخمسية القادمة للسيطرة على الظاهرة"، معربًا عن ثقته في إمكانية تحقيق ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وحول دور المواطن، أكد الوزير أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يقع على عاتق السلوكيات المجتمعية، قائلاً: "نحن كمواطنين سبب رئيسي.. القمامة المفتوحة في الشوارع والطعام المقدم بشكل عشوائي للكلاب".

وأوضح أن الحل الجذري يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتوفير أماكن مخصصة ومغلقة للتخلص من القمامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكلاب الضالة كلاب الشوارع وزارة الزراعة الطب البيطري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
أخبار مصر

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان