سبب خروج الطفل عمر علي من برنامج دولة التلاوة.. اعرف التفاصيل

شهدت الحلقة الـ17 من برنامج "دولة التلاوة"، اليوم الجمعة، لحظة مؤثرة مع خروج الطفل عمر علي، البالغ من العمر 12 عامًا، من المنافسة بعد حصوله على أقل تقييم من لجنة التحكيم.

وتمكن عمر علي، برغم خروجه، من خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور بأدائه المميز، الذي كشف عن موهبة استثنائية وقدرات صوتية رائعة في تجويد القرآن الكريم.

وأشاد أعضاء اللجنة بالحضور الواثق للطفل الصغير، وقدرته على التحكم في مخارج الحروف وأحكام التجويد بدقة عالية، مؤكدين أن أداؤه يعكس موهبة نادرة في هذا العمر، ويضعه ضمن أبرز الأصوات الواعدة في مجال التلاوة.

وأثار خروج الطفل، موجة من التعاطف والتشجيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الجمهور عن إعجابهم بشجاعته وثقته في تقديم التلاوة على المسرح، مؤكدين أن هذه البداية المشرقة هي خطوة نحو مستقبل واعد في عالم تلاوة القرآن.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل