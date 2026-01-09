إعلان

سبب خروج الطفل عمر علي من برنامج دولة التلاوة.. اعرف التفاصيل

كتب : أحمد العش

10:41 م 09/01/2026

الطفل عمر علي ببرنامج دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الحلقة الـ17 من برنامج "دولة التلاوة"، اليوم الجمعة، لحظة مؤثرة مع خروج الطفل عمر علي، البالغ من العمر 12 عامًا، من المنافسة بعد حصوله على أقل تقييم من لجنة التحكيم.

وتمكن عمر علي، برغم خروجه، من خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور بأدائه المميز، الذي كشف عن موهبة استثنائية وقدرات صوتية رائعة في تجويد القرآن الكريم.

وأشاد أعضاء اللجنة بالحضور الواثق للطفل الصغير، وقدرته على التحكم في مخارج الحروف وأحكام التجويد بدقة عالية، مؤكدين أن أداؤه يعكس موهبة نادرة في هذا العمر، ويضعه ضمن أبرز الأصوات الواعدة في مجال التلاوة.

وأثار خروج الطفل، موجة من التعاطف والتشجيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الجمهور عن إعجابهم بشجاعته وثقته في تقديم التلاوة على المسرح، مؤكدين أن هذه البداية المشرقة هي خطوة نحو مستقبل واعد في عالم تلاوة القرآن.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خروج الطفل عمر علي من دولة التلاوة سبب خروج الطفل عمر برنامج دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة
أخبار مصر

القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان