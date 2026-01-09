إعلان

"دولة التلاوة" يحتفي بسيرة الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي

كتب : حسن مرسي

10:26 م 09/01/2026

الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم برنامج "دولة التلاوة" على قناة الناس الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، أحد أبرز أعلام التلاوة بمصر على مسيرته القرآنية الحافلة.

وسلط البرنامج الضوء على نشأة الشيخ بقرية شعشاع بالمنوفية عام 1890، حيث أتم حفظ القرآن الكريم على يد والده قبل بلوغه العاشرة من عمره.

انتقل الشعشاعي إلى طنطا لتعلم التجويد بالمسجد الأحمدي، وبرع في إنشاد التواشيح الدينية قبل أن يتفرغ كليًا لتلاوة كتاب الله الكريم والتميز بصوته العذب إيمانيًا.

يعد الشيخ الشعشاعي ثاني قارئ ينضم للإذاعة المصرية عام 1934 بعد الشيخ محمد رفعت، وشارك بتلاوته في مراسم عزاء كبار الشخصيات الوطنية مثل سعد زغلول.

سجل التاريخ للشيخ الشعشاعي كونه أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم في مكة المكرمة والمسجد النبوي باستخدام مكبرات الصوت، بجانب مشاركته التاريخية في وقفة عرفات.

ترك الراحل إرثًا غنيًا من التلاوات الفريدة التي حفرت مكانتها في قلوب المستمعين، وظلت أعماله مرجعًا هامًا لمدارس التلاوة المصرية والأصالة الصوتية في العالم إسلاميًا.

توفي الشيخ الشعشاعي عام 1962 مخلفًا ثروة تسجيلية نادرة، ساهمت في تشكيل وجدان أجيال من القراء والمحبين لآيات الذكر الحكيم في كافة بقاع الأرض قدسيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة يكرم الشيخ الشعشاعي الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

"اللعبة تحولت إلى فخ".. النيابة العامة تكشف تفاصيل مرافعتها في قضية السباح
حوادث وقضايا

"اللعبة تحولت إلى فخ".. النيابة العامة تكشف تفاصيل مرافعتها في قضية السباح
القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة
أخبار مصر

القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان