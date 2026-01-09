"دولة التلاوة" يحتفي بسيرة الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي

كرم برنامج "دولة التلاوة" على قناة الناس الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، أحد أبرز أعلام التلاوة بمصر على مسيرته القرآنية الحافلة.

وسلط البرنامج الضوء على نشأة الشيخ بقرية شعشاع بالمنوفية عام 1890، حيث أتم حفظ القرآن الكريم على يد والده قبل بلوغه العاشرة من عمره.

انتقل الشعشاعي إلى طنطا لتعلم التجويد بالمسجد الأحمدي، وبرع في إنشاد التواشيح الدينية قبل أن يتفرغ كليًا لتلاوة كتاب الله الكريم والتميز بصوته العذب إيمانيًا.

يعد الشيخ الشعشاعي ثاني قارئ ينضم للإذاعة المصرية عام 1934 بعد الشيخ محمد رفعت، وشارك بتلاوته في مراسم عزاء كبار الشخصيات الوطنية مثل سعد زغلول.

سجل التاريخ للشيخ الشعشاعي كونه أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم في مكة المكرمة والمسجد النبوي باستخدام مكبرات الصوت، بجانب مشاركته التاريخية في وقفة عرفات.

ترك الراحل إرثًا غنيًا من التلاوات الفريدة التي حفرت مكانتها في قلوب المستمعين، وظلت أعماله مرجعًا هامًا لمدارس التلاوة المصرية والأصالة الصوتية في العالم إسلاميًا.

توفي الشيخ الشعشاعي عام 1962 مخلفًا ثروة تسجيلية نادرة، ساهمت في تشكيل وجدان أجيال من القراء والمحبين لآيات الذكر الحكيم في كافة بقاع الأرض قدسيًا.