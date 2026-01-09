التقى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مشروعات الصندوق في المحافظات المصرية، خاصة محافظة القاهرة والأقاليم.

وبحسب بيان النقابة تناول اللقاء سبل التعاون لتوفير وحدات سكنية لائقة للإعلاميين، في إطار ترسيخ مبدأ التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وبحث أوجه الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها كل جهة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق استعداده الكامل للتعاون الجاد مع نقابة الإعلاميين في مختلف المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المتميزة التي ينفذها الصندوق، من أبرزها مشروعات القاهرة الفاطمية بمنطقة الفسطاط، ومشروعات أخرى بالإسكندرية، والمنيا، وقنا، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ.

وفي السياق ذاته، أعرب النائب الدكتور طارق سعده عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، ومنها صندوق التنمية الحضرية، مرحبًا بتعزيز أطر الشراكة مع نقابة الإعلاميين، بما يتماشى مع سياسة النقابة في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وذكر نقيب الإعلاميين أن هناك عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع جهات مختلفة، والتي تشمل تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، وإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الشائعات، إلى جانب العمل على تحسين جودة حياة الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وتوفير حياة كريمة لهم، بما يسهم في دعم دورهم المهني وتمكينهم من أداء رسالتهم الإعلامية للمجتمع على أكمل وجه.

