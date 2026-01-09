بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وأوضح المركز الإعلامي، بحسب بيانه، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

وشددت الوزارة، على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لها حملاتها بكافة محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للكشف عن أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور، مع إجراء فحوصات دورية شاملة للطيور، وسحب عينات لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشكلات مرضية تم رصدها داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن أعداد المنشآت الداجنة المعزولة في تزايد، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعكس استقرار الوضع الصحي بالمزارع المصرية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.