إعلان

بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا

كتب : مصراوي

01:17 م 09/01/2026 تعديل في 01:42 م

إنفلوانزا الطيور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وأوضح المركز الإعلامي، بحسب بيانه، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

وشددت الوزارة، على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لها حملاتها بكافة محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للكشف عن أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور، مع إجراء فحوصات دورية شاملة للطيور، وسحب عينات لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشكلات مرضية تم رصدها داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن أعداد المنشآت الداجنة المعزولة في تزايد، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعكس استقرار الوضع الصحي بالمزارع المصرية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء إنفلوانزا الطيور أسعار الدواجن وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا