جمال شعبان يحذر من الضغوط النفسية.. ويوجه رسالة إلى لقاء سويدان

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن الاختبارات الصحية التي يمر بها الإنسان غالبًا ما تكون فرصة لتقوية الروح والاحتساب، موضحًا أن الصعوبات المؤقتة جزء من قوة الإنسان النفسية والجسدية.

وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان على قناة الشمس: "مش أي شخص يقدر يطلع في الإعلام وهو يمر بمثل هذه الظروف، فهذه مرحلة من القوة الروحية، وأتمنى أن تكون مؤقتة ويتم التعافي سريعًا".

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنه تلقى استفسارات حول مستحضرات الخلايا الجذعية، مشيرًا إلى أنها تُستخدم كدهان خارجي وليس كحقن، وأن استخدامها آمن ولا يسبب ضررًا، رغم أن الاستجابة قد تختلف من شخص لآخر، مضيفًا: "أصررت على متابعة العلاج مع طبيب الأعصاب المختص لضمان أفضل متابعة".

وأشار إلى أن العوامل النفسية، مثل القلق والحزن، قد تؤثر على جهاز المناعة، مما يتيح للفيروسات الكامنة أو المشكلات العصبية الظهور، مثل متلازمة العصب السابع، لكنه شدد على أهمية التعافي النفسي والرضا واللجوء إلى الله كجزء من العلاج.

ولفت جمال شعبان، إلى دور العلاج بالكورتيزون وفيتامين B12 في تنشيط الأعصاب، مؤكدًا أن الجسم يحاكي استجابة طبيعية للضغوط الحياتية عبر زيادة هرمونات التوتر بما يساعد على التعافي.

ووجه الدكتور جمال شعبان، رسالة إلى لقاء سويدان، التي تعرضت للإصابة بمرض العصب السابع، قائلًا: "الحياة ليست خطًا مستقيمًا، والآلام جزء من الرحلة، والمحن فرصة لاستخلاص الدروس، وزيادة الصبر والمثابرة والقوة الروحية".

وأكد العميد الأسبق لمعهد القلب، في ختام حديثه، أن التعاطف والدعوات الصادقة من الآخرين لها أثر كبير في الشفاء، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الإنساني من أهم الموارد التي يمتلكها الإنسان في مواجهة المحن.