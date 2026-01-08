خبير سياسي: مصر تواصل جهودها لخدمة القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تواصل تكثيف جهودها على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": لا يوجد مؤتمر دولي شاركت فيه مصر إلا وكانت القضية الفلسطينية هي محور حديث وفدها.

وأوضح "مطاوع"، أن مصر حرصت كل الحرص على إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وتابع: "كانت إسرائيل تعترض هذه المساعدات لإحكام الحصار بشكل قوي على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الخبير السياسي، أن إسرائيل تستمر في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وتشن عمليات عسكرية على مناطق اللجوء والإيواء رغم وقف إطلاق النار.

وأشار إلى توجه أمريكي إسرائيلي مضاد، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع إسرائيل، تحارب حاليًا المؤسسات المجتمعية المدنية الإغاثية".

ونوه الدكتور عبدالمهدي مطاوع، إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأن سياساتها في الضفة الغربية تتشابه مع نظام التمييز العنصري.

