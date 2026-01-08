إعلان

خبير سياسي: مصر تواصل جهودها لخدمة القضية الفلسطينية

كتب : حسن مرسي

10:28 م 08/01/2026

الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تواصل تكثيف جهودها على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": لا يوجد مؤتمر دولي شاركت فيه مصر إلا وكانت القضية الفلسطينية هي محور حديث وفدها.

وأوضح "مطاوع"، أن مصر حرصت كل الحرص على إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وتابع: "كانت إسرائيل تعترض هذه المساعدات لإحكام الحصار بشكل قوي على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الخبير السياسي، أن إسرائيل تستمر في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وتشن عمليات عسكرية على مناطق اللجوء والإيواء رغم وقف إطلاق النار.

وأشار إلى توجه أمريكي إسرائيلي مضاد، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع إسرائيل، تحارب حاليًا المؤسسات المجتمعية المدنية الإغاثية".

ونوه الدكتور عبدالمهدي مطاوع، إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأن سياساتها في الضفة الغربية تتشابه مع نظام التمييز العنصري.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبدالمهدي مطاوع مصر القضية الفلسطينية قطاع غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع