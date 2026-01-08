رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير فرص عمل جديدة بعدد من المهن الفنية والتخصصية، وذلك بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، في إطار جهود الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح الوزير، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، برواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا، إلى جانب لحام أرجون براتب يبدأ من 35,000 جنيه، ولحام كهرباء براتب يبدأ من 25,000 جنيه.

من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن موعد التقديم وإجراء الاختبارات يبدأ من الأحد 11 يناير 2026 ويستمر حتى 15 يناير 2026، وذلك بمقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضافت أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمهارات المهنية ذات الكفاءات المتميزة، سيتم تحديد رواتب أعلى وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.

