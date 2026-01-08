محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات جديدة بهذه الأحياء.. تفاصيل

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تنقلات شملت عددًا من قيادات الأحياء.

وتضمن قرار محافظ الجيزة رقم 39 لسنة 2026 نقل المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم السابق، لتولي رئاسة حي العجوزة، خلفًا للواء زكي ممدوح سلام.

وشمل القرار تعيين اللواء زكي ممدوح سلام، رئيس حي العجوزة السابق، رئيسًا لمدينة كرداسة، عقب نقله من منصبه.

وقضى القرار أيضًا بتعيين اللواء أحمد ثابت، رئيس مدينة كرداسة السابق، رئيسًا لحي الهرم، خلفًا للمهندس طه عبد الصادق.

وتأتي هذه الحركة ضمن خطة محافظة الجيزة لضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، وتحقيق الانضباط الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة