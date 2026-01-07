إعلان

فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل

كتب : محمد صلاح

07:02 م 07/01/2026

كشفت مصادر مطلعة، عن واقعة تمت بإحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى، تمثلت في رصد واكتشاف ثروة بلغت 73 مليون جنيه، لفني يعمل بإحدى الإدارات الاستراتيجية التي تضم العديد من الكمبوندات والمولات التجارية الفاخرة، ولُقب بإمبراطور المنطقة الفاخرة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الفترة الماضية حدث تنسيق بين الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق والمتابعة بشركة توزيع كبرى كشفت عن واقعة فساد وتربح فني يعمل بالإدارة العامة للشبكات من عمله نظير قيامه بتركيب العدادات للمباني المخالفة بمبالغ تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه للعداد الواحد، إضافة إلى استغلال ذلك في إعفاء البعض من تسليم غرف المحولات وفقا للضوابط من خلال تواطؤ اللجان المسئولة عن ذلك.

وفي إطار مكافحة الفساد، اتخذت الشركة إجراءات تنسيقية مع الجهات الرقابية لتعزيز الرقابة الداخلية، والتأكد من سلامة تركيب العدادات ومتابعة صيانة المحولات، وتطبيق قواعد صارمة على كل موظف.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مستمرة، وأن التنسيق بين الشركة والرقابة يشمل عمليات متابعة مفاجئة، وتدقيق في العقود والمستندات الخاصة بالتركيب والصيانة، للتأكد من عدم تكرار أي مخالفات مشابهة.

ولفتت إلى أنه يعد هذا التعاون بين الجهات الرقابية والشركة نموذجًا يُحتذى به لمكافحة الفساد المؤسسي وضمان شفافية منظومة الكهرباء، خصوصًا في ظل حجم الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي

ومن جانبه، أكد مسؤول بالشركة أن التعاون مع الرقابة أساسي لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المواطنين.

