حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

نفت نقابة الإعلاميين، صحة ما تم تداوله بشأن تعطل الأجهزة الخاصة بمنظومة الرقمنة في بعض الوزارات والقطاعات الحكومية، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح مركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة، بحسب بيانه، الأربعاء، أنه بعد التحقق من التصريحات التي أدلى بها أحد الأشخاص خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، تبين عدم صحة ما ورد على لسانه بشأن تعطل أنظمة الرقمنة.

وأكد مصدر أمني، بحسب ما أفاد به المركز، أنه عقب الفحص والتأكد، تم ضبط الشخص المذكور، والذي أقر بقيامه بترويج معلومات وادعاءات كاذبة بهدف تحقيق دعاية شخصية ورفع نسب المشاهدة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المركز، إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ودعت نقابة الإعلاميين المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، والتواصل مع مركز مكافحة الشائعات بالنقابة للتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها، تأكيدًا لدورها في الحفاظ على المصداقية المهنية ومواجهة الأخبار الزائفة.

