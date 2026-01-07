إعلان

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو

كتب : محمد أبو بكر

05:55 م 07/01/2026

معبد ادفو

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، بشأن تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وتنظيم حركة الزيارة السياحية.

وأوضحت الغرفة، بحسب كتابها الدوري، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن القرار جاء بناءً على خطاب وارد من المجلس الأعلى للآثار، أفاد بأن رسو المراكب السياحية أمام معبد إدفو في تمام الساعة الرابعة صباحًا يتسبب في تكدس الزائرين وتأخير دخولهم إلى المعبد لحين موعد الفتح، وبناءً عليه، تقرر تعديل مواعيد فتح معبد إدفو لتكون في تمام الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، اعتبارًا من 9 يناير 2026.

وأكدت الغرفة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل داخل المواقع الأثرية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان انسيابية حركة الزوار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

