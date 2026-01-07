يوسف رشدان: الصحة والتعليم والشباب في مقدمة أولوياتي بـ"النواب"

قال النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، إن ملفات الصحة والتعليم والشباب والإسكان ستكون في مقدمة أولوياته بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، الذي يشرُف بتمثيل أهله دائرته خلاله.

جاء ذلك في تصريحات للنائب عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس في الفصل التشريعي الثالث.

وأضاف رشدان أن ملفات التعليم والصحة والإسكان تعد من أهم الملفات التي تهم المواطنين وتحقق رؤية وخطة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في الدولة المصرية الحديثة، التي تستهدفها القيادة السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضًا سيكون ملف الإدارة المحلية ضمن أولوياته في الفترة المقبلة؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات، في ظل حرص الدولة على ذلك الأمر.

وأوضح رشدان أن الدولة المصرية تبذل جهودًا ضخمة لتحسين الخدمات؛ الأمر الذي يتطلب التنسيق والتعاون الجيد بين البرلمان والحكومة، لاستكمال تلك الجهود، ليشعر بها المواطن في كل مكان.

وانتهت الأمانة العامة للمجلس اليوم من تسليم عدد ١٧٨ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية، وقاموا باستيفاء كل بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى ٤٩٤ نائبًا.

