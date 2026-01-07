قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إن قانون المعاشات يجب أن يكون على رأس أولويات المجلس، مؤكدًا ضرورة إنهاء أزمة أصحاب المعاشات "بأي شكل من الأشكال" على حد تعبيره، نظرًا للمعاناة الشديدة التي يعيشها الملايين منهم.

وشدد داود، في تصريحات لمصراوي، على أن الحل يجب أن يكون حقيقيًا وواقعيًا، ويراعي كرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة بعد سنوات من العطاء، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بحماية هؤلاء المواطنين وعدم تركهم عرضة للضغوط التي قد تصل إلى فقدان مساكنهم.

وأشار النائب، إلى أن هناك حزمة تشريعات لا تقل أهمية، على رأسها القوانين المرتبطة بالصحة والتعليم، مؤكدًا ضرورة التركيز على تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وليس الاكتفاء بتشريعات شكلية أو مؤقتة.

وتطرق داود، إلى دور الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك أحزابًا عريقة لها تاريخ واسم معروف، معربًا عن أمله في أن تستعيد هذه الأحزاب دورها الحقيقي من خلال أجندة تشريعية واضحة وفعالة.

وأوضح أن الالتزام الحزبي يجب أن يكون التزامًا سياسيًا واعيًا، وليس التزامًا جامدًا أو "كهنوتيًا"، على حد وصفه، مشددًا على أن اختلاف النائب مع حزبه لا يجب أن يكون سببًا في تهميشه أو الانتقاص من دوره الرقابي والتشريعي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدور التشريعي يجب أن يكون حقيقيًا وفعّالًا، داعيًا إلى إعادة النظر في عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون العدالة الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا منصفًا ويمنح فرصًا حقيقية لمختلف القوى السياسية.

واختتم النائب محمد عبد العليم داود، تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح التشريعي المتكامل، خاصة في ملفات المعاشات والصحة والتعليم والانتخابات، هو السبيل الحقيقي لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبناء حياة سياسية تعبر عن المواطنين وتدافع عن حقوقهم.