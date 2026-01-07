تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل حول المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد، موضحاً أن الفصل التشريعي الحالي يكتمل قانوناً بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة لبرلمان 2020، والتي وافقت 12 يناير 2021.

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق خطة شاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالفعل منذ أكثر من شهر في تنفيذ حملات واسعة لتطعيم وتحصين الكلاب في مختلف المناطق، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها.

طمأن الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين بشأن الوفرة السلعية في الأسواق، مؤكداً أن مصر تمتلك سعات تخزينية ضخمة من السلع الأساسية، مما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافيا السياسية، أن نتائج ماراثون انتخابات مجلس النواب، مثلت أطول تجربة انتخابية في التاريخ المصري الحديث نظراً لما شهدته من طعون وإجراءات استثنائية.

اعتبر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن التوضيحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ملف الديون لا تعد تراجعاً عن تصريحات سابقة، بل هي "ضبط للمصطلح" ووضعه في سياقه العلمي الصحيح.