إعلان

أثارت تفاعلًا.. برلماني يشارك أهالي دائرته وجبة "فول نابت" على الرصيف

كتب : عمرو صالح

09:11 م 06/01/2026

برلماني يشارك أهالي دائرته وجبة ''فول نابت'' على ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:
حرص النائب عمران أبوعقرب، الفائز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط والتي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، على مشاركة أهالي منطقته في وجبة إفطار "فول نابت".

وأثارت تلك الصورة تفاعلا واسعا على حسابات التواصل الاجتماعي لأهالي الدائرة.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، أعلنت في وقت سابق، عن الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة بعد أن ألغيت في وقت سابق من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات في قرار ضم 19 دائرة انتخابية ..

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد جمال شاكر عثمان 38,950 صوتًا، وأحمد أيمن عبدالرحمن محمد 41,253 صوتًا، وعمران عثمان موسى (أبو عقرب) 46,456 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان 46,057 صوتًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محافظة أسيوط فول نابت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال
أخبار مصر

"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال

خلال قداس عيد الميلاد.. الرئيس السيسي يكشف عن وصيته للمصريين (فيديو)
أخبار مصر

خلال قداس عيد الميلاد.. الرئيس السيسي يكشف عن وصيته للمصريين (فيديو)
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان