أثارت تفاعلًا.. برلماني يشارك أهالي دائرته وجبة "فول نابت" على الرصيف

كتب-عمرو صالح:

حرص النائب عمران أبوعقرب، الفائز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط والتي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، على مشاركة أهالي منطقته في وجبة إفطار "فول نابت".



وأثارت تلك الصورة تفاعلا واسعا على حسابات التواصل الاجتماعي لأهالي الدائرة.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، أعلنت في وقت سابق، عن الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة بعد أن ألغيت في وقت سابق من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات في قرار ضم 19 دائرة انتخابية ..

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد جمال شاكر عثمان 38,950 صوتًا، وأحمد أيمن عبدالرحمن محمد 41,253 صوتًا، وعمران عثمان موسى (أبو عقرب) 46,456 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان 46,057 صوتًا.