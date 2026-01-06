إعلان

باقات ورد وأعلام.. استقبال حافل للرئيس السيسي بكاتدرائية "ميلاد المسيح"

كتب : أحمد العش

07:58 م 06/01/2026 تعديل في 08:25 م

الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح ب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني، والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.


ومر موكب الرئيس السيسي إلى داخل الكاتدرائية وسط تصفيق الحضور، الذين قدموا له باقات الورود، وسط عبارات الترحيب، فيما حمل العديد من الحضور أعلام مصر، بينما صافح الرئيس مجموعة من المواطنين أثناء دخوله للمشاركة في الاحتفالات، والتقط مع العديد من المشاركين في الصلاة الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.


وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم ، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدبلوماسيون وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.





