"المشاط": 9 أولويات رئيسية لدفع النمو وتحسين جودة حياة المواطن

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة انتهت من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن هذا الإصدار يعكس رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 100 خبير ومتخصص، إلى جانب عدد من مراكز الأبحاث والفكر، شاركوا في الحوار المجتمعي الموسع الذي سبق إعداد السردية، بما يضمن توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها.

وأكدت أن الإصدار الثاني يركز بشكل أساسي على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية تنعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأضافت أن السردية الوطنية تخدم استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مناخ الاستثمار المصري، مع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على تكثيف جهود التنمية البشرية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المشاط إلى أن السردية تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وليس فقط صندوق النقد الدولي، موضحة أن هناك إطارًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ، يتم متابعته من خلال تقارير ربع سنوية.

وأوضحت أن نحو 50 جهة ووزارة تشارك في تنفيذ البرنامج، وفقًا لموازنة البرامج والأداء وطبقًا للقوانين المنظمة، حيث تم تحديد مهام واضحة لكل وزارة، إلى جانب أهداف أفقية مشتركة بين أكثر من جهة لتحقيق التكامل في الأداء.

وأكدت الوزيرة، أن البرنامج يستهدف تحقيق 9 أولويات رئيسية، أبرزها: تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص، والتحول التكنولوجي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتحسين معيشة المواطنين، والاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز كفاءة سوق العمل، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الأهداف الرأسية الخاصة بكل وزارة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتأكيد على أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا مدعومًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

