"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين

كتب : محمد عبدالناصر

04:34 م 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح مدبولي أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام ونصف من الآن، ثم تراجعت إلى نحو 84% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق مزيد من الانخفاض في نسبة الدين خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشر مديري المشتريات، الصادر للشهر الثاني على التوالي، أكد أن مصر تسير في اتجاه اقتصادي إيجابي، لا سيما في القطاع الخاص غير النفطي، بما يعكس تحسن في معدلات النشاط والإنتاج.

وأشار مدبولي إلى أن الربع الأخير من عام 2025 يُعد الأفضل منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار.

وتابع: لما اتكلمت اتكلمت الدين، فكان كلامي على نسبة الدين وليس رقم الدين، وإننا بنشتغل على هذا الموضوع، وشغالين على خطوات لنصل إلى أقل رقم لنسبة الدين على مدار عقود، ما أثير بعد كده، غير صحيح، أنا بقدر قلق المواطن وخوفه على مستقبله، عشان ميحصلش تداعيات.

