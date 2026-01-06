كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء تنفيذ أعمال إنشاء أربعة خطوط كهرباء جهد عالٍ، إلى جانب توسعة محطة محولات العلمين، ضمن خطة الوزارة لدعم واستقرار الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة التوسعات العمرانية والمشروعات القومية بالساحل الشمالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأعمال الجارية تأتي في إطار تعزيز قدرات شبكة نقل الكهرباء بمنطقة العلمين الجديدة؛ بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والسكنية والصناعية، خصوصًا مع الزيادة المطردة في الأحمال خلال فترات الذروة.

وأشار المصدر إلى أن الخطوط الجديدة سيتم تنفيذها وَفق أحدث المعايير الفنية، وبجهود تشغيلية تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وتحسين جودة التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن توسعة محطة محولات العلمين ستُسهم في استيعاب القدرات الإضافية وربطها بالشبكة الموحدة.

وأضاف المصدر أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الكهرباء لتطوير شبكات النقل على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا في المناطق ذات الأولوية التنموية، مؤكدًا أن الأعمال تتم وَفق جدول زمني محدد وبمتابعة دورية؛ لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة.

وأكد المصدر أن هذه المشروعات تمثل دعامة أساسية لدعم خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة؛ وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن تعزيز موثوقية الشبكة واستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين والاستثمارات القائمة والمستقبلية.

