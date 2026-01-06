إعلان

اليوم.. بهاء أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

كتب : عمرو صالح

08:30 ص 06/01/2026

المستشار بهاء الدين أبو شقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح على رئاسة الحزب أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الوفد اليوم.

وأوضح "أبو شقة" لمصراوي أنه سيتقدم بأوراقهعلى رئاسة الوفد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة الدقى.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بهاء أبو شقة انتخابات حزب الوفد حزب الوفد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
أخبار مصر

استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أخبار مصر

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026