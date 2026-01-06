اليوم.. بهاء أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح على رئاسة الحزب أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الوفد اليوم.

وأوضح "أبو شقة" لمصراوي أنه سيتقدم بأوراقهعلى رئاسة الوفد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة الدقى.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"