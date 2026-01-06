إعلان

نشرة منتصف الليل| حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. وبيان مهم من السياحة بشأن الحج

كتب : عمرو صالح

12:30 ص 06/01/2026

جبل عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أيامًا مستقرة في بداية الأسبوع، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار يومي الأربعاء والخميس.

إسلام بسيوني يكشف حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

نفي إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، الشائعات المتداولة بشأن إمكانية شراء الجنسية بمبالغ ضئيلة، موضحًا الضوابط القانونية والاستثمارية التي تحكم هذا الملف.

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الاثنين، إنه في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام،

الجبهة الوطنية تحدد أجندتها التشريعية تحت قبة البرلمان: 3 محاور أساسية -(فيديو)

أكد النائب السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، أن وجودي اليوم في البرلمان جاء استكمالًا لمراحل متعددة من مسيرتي السياسية، بعد أن عملت لفترات طويلة في المجال التنفيذي، وحان الوقت للتركيز على العمل التشريعي والبرلماني، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة.

بالصور.. مصراوي يوثق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" التي نظمتها الإدارة العامة للرفق بالحيوان التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني، في خطوة تهدف للحد من انتشار مرض السعار بين الكلاب الضالة وحماية المواطنين بطريقة إنسانية وآمنة.

الجيزة تعلن جاهزيتها لبدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث استعدادات أجهزة المحافظة لتنفيذ الموجة (28) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية ومسئولي إدارات المتغيرات المكانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشرة منتصف الليل الجنسية المصرية منخفض جوي إسلام بسيوني الجبهة الوطنية مبادرة إيد واحدة ضد السعار إزالة التعديات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026