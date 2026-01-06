كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أيامًا مستقرة في بداية الأسبوع، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار يومي الأربعاء والخميس.

إسلام بسيوني يكشف حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

نفي إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، الشائعات المتداولة بشأن إمكانية شراء الجنسية بمبالغ ضئيلة، موضحًا الضوابط القانونية والاستثمارية التي تحكم هذا الملف.

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الاثنين، إنه في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام،

الجبهة الوطنية تحدد أجندتها التشريعية تحت قبة البرلمان: 3 محاور أساسية -(فيديو)

أكد النائب السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، أن وجودي اليوم في البرلمان جاء استكمالًا لمراحل متعددة من مسيرتي السياسية، بعد أن عملت لفترات طويلة في المجال التنفيذي، وحان الوقت للتركيز على العمل التشريعي والبرلماني، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة.

بالصور.. مصراوي يوثق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" التي نظمتها الإدارة العامة للرفق بالحيوان التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني، في خطوة تهدف للحد من انتشار مرض السعار بين الكلاب الضالة وحماية المواطنين بطريقة إنسانية وآمنة.

الجيزة تعلن جاهزيتها لبدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث استعدادات أجهزة المحافظة لتنفيذ الموجة (28) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية ومسئولي إدارات المتغيرات المكانية.