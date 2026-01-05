غرفة الصناعات الهندسية: توطين السيارات الكهربائية يؤتي ثماره قريبًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد المصري حافظ خلال 2025 على مسار النمو بدعم كبير من الصناعات غير البترولية التي حققت نموًا تجاوز 16% بقيمة 76 مليار دولار، إلى جانب صادرات صناعية غير بترولية بلغت 45 مليار دولار.

وقال "منصور"، في حواره على قناة "النيل للأخبار"، إن الوصول إلى المستهدف الحكومي بـ170 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية يتطلب حوافز تشجيعية إضافية وإزالة العوائق الإدارية والروتينية، وأضاف أن هذه العوائق تثني المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في التصنيع.

تابع عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة 76% في العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه سجل 9% في الربع الأول من 2025 و12.8% في الربع الأخير، مؤكدًا أن هذه الأرقام تبرز أهمية مركزية التصنيع في سياسات الحوافز الحكومية مع التمسك بحل مشكلات الأراضي والتراخيص.

وأكد منصور أن صناعة السيارات تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع توجه الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، متوقعًا ظهور نتائج إيجابية لهذه الجهود خلال العامين المقبلين.

أشار منصور إلى أن نجاح القطاع الصناعي يعكس اهتمام الدولة، داعيًا إلى تعزيز الحوافز لتحقيق طفرة تصديرية أكبر تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد التنافسية العالمية.