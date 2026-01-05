إعلان

غرفة الصناعات الهندسية: توطين السيارات الكهربائية يؤتي ثماره قريبًا

كتب : داليا الظنيني

09:22 م 05/01/2026

السيارات الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد المصري حافظ خلال 2025 على مسار النمو بدعم كبير من الصناعات غير البترولية التي حققت نموًا تجاوز 16% بقيمة 76 مليار دولار، إلى جانب صادرات صناعية غير بترولية بلغت 45 مليار دولار.

وقال "منصور"، في حواره على قناة "النيل للأخبار"، إن الوصول إلى المستهدف الحكومي بـ170 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية يتطلب حوافز تشجيعية إضافية وإزالة العوائق الإدارية والروتينية، وأضاف أن هذه العوائق تثني المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في التصنيع.

تابع عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة 76% في العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه سجل 9% في الربع الأول من 2025 و12.8% في الربع الأخير، مؤكدًا أن هذه الأرقام تبرز أهمية مركزية التصنيع في سياسات الحوافز الحكومية مع التمسك بحل مشكلات الأراضي والتراخيص.

وأكد منصور أن صناعة السيارات تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع توجه الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، متوقعًا ظهور نتائج إيجابية لهذه الجهود خلال العامين المقبلين.

أشار منصور إلى أن نجاح القطاع الصناعي يعكس اهتمام الدولة، داعيًا إلى تعزيز الحوافز لتحقيق طفرة تصديرية أكبر تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد التنافسية العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيارات الكهربائية اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد المصري إسلام منصور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026