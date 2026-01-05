إعلان

لأول مرة.. وزير الثقافة يزور اتحاد الناشرين لدعم صناعة النشر وإعادة مكتبة الأسرة

كتب : مصراوي

08:54 م 05/01/2026

وزير الثقافة يزور اتحاد الناشرين لدعم صناعة النشر

كتب- محمد لطفي:
اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الكاتب فريد زهران، وذلك بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمهندس هيثم يونس، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال اللقاء، ثمَّن رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة زيارة وزير الثقافة لمقر الاتحاد، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ افتتاح المقر، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بصناعة النشر ودعم دور الناشرين المصريين في إثراء الحركة الثقافية.

من جانبه، أكد وزير الثقافة أن الوزارة واتحاد الناشرين شركاء في واحدة من أهم الصناعات الثقافية، التي تمثل رافدًا رئيسًا من روافد القوة الناعمة المصرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والناشرين لدعم صناعة الكتاب وتفعيل دورها في بناء الوعي ونشر الثقافة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الناشرين المصريين وإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تنظيم معارض للكتاب داخل قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع دائرة إتاحة الكتاب والوصول به إلى مختلف فئات المجتمع.

وتناول اللقاء كذلك أهمية التنسيق بين النقابات والاتحادات والهيئات الثقافية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث أكد وزير الثقافة أهمية التعاون البيني تحت مظلة الوزارة، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي النقابات الفنية لمناقشة سبل توحيد الجهود لخدمة منظومة الإبداع.

كما ناقش الجانبان مبادرة رعاية وتنظيم معرضٍ صيفيٍّ مخصصٍ لكتاب الطفل، في إطار الاهتمام ببناء الوعي الثقافي لدى النشء، إلى جانب استعراض مقترح متكامل مقدم من اتحاد الناشرين المصريين لإعادة إطلاق مشروع «مكتبة الأسرة»، دعمًا لسياسات إتاحة المعرفة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وزير الثقافة يزور اتحاد الناشرين لدعم صناعة النشر وإعادة مكتبة الأسرة (2)

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران أسامة طلعت الهيئة العامة لدار الكتب معرض القاهرة الدولي للكتاب

