بدء اليوم الثاني لاستقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية

كتب : نشأت علي

11:52 ص 05/01/2026
  عرض 14 صورة
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس بدأت لليوم الثاني استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.

وأشار الأمين العام للمجلس أن اليوم الإثنين ٥ يناير مخصص لاستقبال النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وأضاف الأمين العام أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

استقبال النواب كارنيهات العضوية المستشار أحمد مناع

