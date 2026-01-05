إعلان

السكة الحديد: ضم عربات علاوة على عدد من القطارات

كتب : محمد نصار

11:38 ص 05/01/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية جديدة.

ووفق التعليمات التي حصل مصراوي عليها، يتم تنفيذ التالي:

- ضم 2 عربة ثالثة قوية علاوة رقم (۱-۲) على قطار 90 إكسبريس القاهرة/ أسوان أيام 4، 5، 6، 7، 8، يناير 2026 فقط ويتم الحجز على بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

- تعود العربتان الثالثة التهوية العلاوة رقم (۱-۲) على قطار 91 إكسبريس أسوان/ القاهرة أيام 5، 6، 7، 8، 9، يناير 2026، فقط وتطرح مقاعدها للجمهور وبوصول القطار محطة القاهرة يوم 10 يناير 2026، وتترك العربان الثالثة التهوية العلاوة رقم (۲۱) بها مركزها.

- يتم تخصيص 2 عربة ثالثة تحوية من تركيب قطار 1008 إكسبريس الإسكندرية/ أسوان أيام 1، 4، 5، 6 يناير 2026، فقط ويتم الحجز عليهما بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

- يتم ضم عدد 2 عربة ثالثة تقوية علاوة رقم (۱-۲) على قطار 1203 إكسبريس شبرا الخيمة/ الإسكندرية يوم 3 يناير 2026 فقط وتطرح مقاعدهم للجمهور.

- تعود العربتان الثالثة التهوية العلاوة رقم (۱-۲) على قطار 1008 إكسبريس الإسكندرية/ أسوان يوم 3 يناير 2026، ويتم تخصيص 2 عربة أخرى من تركيب القطار ويتم الحجز على الـ4 عربات بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

- تعود العربتان الثالثة التهوية العلاوة رقم (۱-۲) على قطار 833 إكسبريس أسوان/ القاهرة ليلة 4/5 يناير يناير 2026 فقط وتطرح مقاعدها للجمهور.

