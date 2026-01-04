خبير: أمريكا تعلن "وفاة القانون الدولي" وتحول مجلس الأمن إلى مسرح هزلي

وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأحداث العالمية الحالية بأنها "مسرحية سياسية هزلية"، مؤكدًا أنها أظهرت كيف أن الولايات المتحدة "أعلنت عمليًا وفاة القانون الدولي".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن مجلس الأمن الدولي بات عاجزًا عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب هيمنة الفيتو الأمريكي الذي يحول دون صدور أي قرارات فعالة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن التصرفات الأمريكية تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الميثاق يلزم الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الآخرين.

وشدد على أن اعتقال رئيس دولة يعد سابقة خطيرة تخالف كل الأعراف الدبلوماسية والحصانات المقررة للقادة، مما يمثل خطرًا على النظام الدولي ككل.

وحذر الدكتور محمود مهران من عواقب وخيمة للصمت الدولي، قائلاً إنه "قد يؤدي إلى تكرار هذا السيناريو في دول أخرى". وأوضح أن استمرار هذا المنحى يعني أن "منطق القوة قد يصبح هو السائد في العلاقات الدولية"، وهو ما يهدد بانهيار الأسس القانونية التي تحكم المجتمع الدولي منذ عقود.

وأشار الخبير القانوني إلى أن المشكلة ليست في نصوص القانون الدولي، بل في "غياب الإرادة السياسية" لدى القوى الكبرى لتطبيقها.

ودعا إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي، خاصة من روسيا والصين، للتصدي لمحاولات الولايات المتحدة فرض نظام عالمي جديد بالقوة، معتبرًا أن موازنة القوى هي السبيل الوحيد لوقف الانفراد الأمريكي.

وأكد أن ما يحدث هو في حقيقته صراع على تقاسم الثروات وليس نزاعًا قانونيًا أو سياسيًا بحتًا، مما يجعل حل الأزمة أكثر تعقيدًا في ظل تنافس المصالح الكبرى.