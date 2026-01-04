تسليم الكارنيهات لـ163 نائبًا.. انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب

تسلم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، والممثل لحزب الشعب الجمهوري، كارنيه مجلس النواب الخاص بدور الانعقاد الجديد 2026–2031.

وأكد الأسيوطي، في تصريحات له، أن مشكلات وهموم أهالي السلام والنهضة تأتي على رأس أولوياتي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع المواطنين لنقل مطالبهم داخل أروقة البرلمان.

وأشار إلى أن انحيازه الكامل سيكون لقضايا الأمن القومي المصري، وما يرتبط بها من ملفات، في ظل ما يمر به الإقليم من تحديات ومصاعب تتطلب تضافر الجهود ودعم مؤسسات الدولة.

وأضاف النائب أنه سينحاز إلى ما يهم المواطن المصري البسيط، مؤكدًا أهمية أن يلعب مجلس النواب دورًا أساسيًا في التخفيف عن المواطنين والمساهمة في إيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.