النائب محمد الأسيوطي: ملفات السلام والنهضة على رأس أولوياتي وسأنحاز لكل ما يخدم المواطن

كتب : محمد سامي

11:01 م 04/01/2026
    النائب محمد الأسيوطي ملفات السلام والنهضة على رأس أولوياتي وسأنحاز لكل ما يخدم المواطن (3)
تسلم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، والممثل لحزب الشعب الجمهوري، كارنيه مجلس النواب الخاص بدور الانعقاد الجديد 2026–2031.

وأكد الأسيوطي، في تصريحات له، أن مشكلات وهموم أهالي السلام والنهضة تأتي على رأس أولوياتي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع المواطنين لنقل مطالبهم داخل أروقة البرلمان.

وأشار إلى أن انحيازه الكامل سيكون لقضايا الأمن القومي المصري، وما يرتبط بها من ملفات، في ظل ما يمر به الإقليم من تحديات ومصاعب تتطلب تضافر الجهود ودعم مؤسسات الدولة.

وأضاف النائب أنه سينحاز إلى ما يهم المواطن المصري البسيط، مؤكدًا أهمية أن يلعب مجلس النواب دورًا أساسيًا في التخفيف عن المواطنين والمساهمة في إيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

النائب محمد نصر الأسيوطي مجلس النواب دائرة السلام والنهضة حزب الشعب الجمهوري الأمن القومي المصري

