"إير كايرو" تصدر توضيحاً بشأن غلق المجال الجوي اليوناني

نشرت شركة "إيركايرو" تنويهًا بشأن ما تم الإعلان عنه من غلق مؤقت للمجال الجوي اليوناني نتيجة لوجود مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان أنه نتيجة لهذا الإجراء قد يترتب عليه تأثر بعض الرحلات الجوية المتجهة من جمهورية مصر العربية إلى عدد من الوجهات الأوروبية.

وأكدت الشركة أن غلق المجال الجوي اليوناني يؤدي إلى تغيير مسار الطيران لبعض الرحلات الأمر الذي قد ينتج عنه زيادة في زمن الرحلة أو تأخيرات محدودة وذلك حرصا على اللالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية المعتمدة.

يذكر أن ايركايرو تتابع لموقف بشكل مستمر بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران والجهات المنظمة المختصة وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل أي تأثيرات محتملة على جدول الرحلات.