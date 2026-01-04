احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للغة برايل، الذي يوافق 4 يناير من كل عام، تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار حرص مديرية على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مبادئ الدمج المجتمعي.

وبحسب بيان، أكدت مديرة المديرية أن لغة برايل تمثل أداة أساسية لتمكين الطلاب المكفوفين من التعلم والمعرفة، مشددة على أهمية توفير الدعم الكامل لمدارس المكفوفين، وتطوير الأنشطة والخدمات التعليمية المقدمة لهم لتعزيز قدراتهم وتشجيعهم على القراءة والكتابة والإبداع.

وأشارت أبو كيلة إلى ضرورة تزويد الطلاب المكفوفين بالمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، إلى جانب تنمية وعي الطلاب المبصرين بكيفية التعامل الإيجابي مع أقرانهم من ذوي الإعاقة البصرية، وترسيخ قيم الاحترام والمساندة المجتمعية.

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى ميلاد لويس برايل مؤسس لغة برايل، الذي وُلد في مثل هذا اليوم عام 1809 بمدينة كوبفراي قرب باريس، واستلهم فكرته من نظام ابتكره أحد ضباط الجيش الفرنسي للتواصل دون كلام.

و تعتمد لغة برايل على ست نقاط بارزة تمثل الحروف والأرقام والرموز العلمية والموسيقية والرياضية، يتم التعرف عليها باللمس، مما يتيح للمكفوفين الوصول إلى المعلومات المكتوبة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعليم.

