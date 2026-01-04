أشاد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأداء المتسابقين محمود كمال ومحمود السيد في الحلقة الـ16 من برنامج "دولة التلاوة"، مؤكداً أن آدائهما في هذه الجولة أطيب وأفضل من الجولة الأولى.

وقال جمعة خلال الحلقة، إن الشيخ محمد صديق المنشاوي هو الذي "يسلطن سماعه"، وأضاف أنه كان مؤدباً مع القرآن وقمة في هذا المجال، تلاه الشيخ خليل الحصري رحمه الله.

تابع الدكتور علي جمعة أن القرآن بالتلقي والسمع يطبع في النفس البشرية صورة تنتقل من قلب إلى قلب، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وأكد جمعة أن المنشاوي يبقى الأعلى في تأثيره الروحي عليه، لافتاً إلى أن التلقي الصحيح يحول القراءة إلى تجربة قلبية عميقة تلامس النفوس.