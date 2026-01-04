تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار تحريك أسعار خدمات المحمول يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده، متوقعاً رفض أي طلبات مقدمة من الشركات الأربع في الوقت الراهن.

وزير السياحة يرد على الجدل حول ترميم سور مجرى العيون: لا تغيير في الأصل الأثري

قال المهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لا تتعامل مع أي موقع أثري إلا وفق قواعد علمية صارمة وبإشراف كامل من المتخصصين في الآثار، مشددًا على أن ما يتم تداوله من تشكيك في أعمال ترميم سور مجرى العيون غير دقيق ولا يعكس الحقيقة.

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته أمر خطير للغاية ينتهك السيادة الدولية.

وقال كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الخطوة الأمريكية تكشف توجه واشنطن نحو إيران كمرحلة تالية، وأضاف أن الصين ستتجه إلى إيران وروسيا لتأمين احتياجاتها النفطية مما يزيد التوترات.

وزير السياحة: 2026 ستشهد زيادة 7% في السياحة.. وكسر حاجز الـ20 مليون سائح

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي يشهد معدلات نمو إيجابية، لكن مصر "تستحق أرقامًا أكبر".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأرقام بتزيد، بس إحنا نستحق أكتر"، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال الفندقي تصل إلى 100% في بعض المناطق السياحية، مما يفرض الحاجة إلى توسعة البنية التحتية.

العميد خالد عكاشة: اعتقال مادورو يرسخ نمطًا مقلقًا لإدارة الصراعات



قال العميد خالد عكاشة، رئيس مجموعة الأمن الإقليمي والتحليل، إن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته تعطي رسالة سلبية للغاية للعالم، مشيرًا إلى أنها ترسيخ لنمط جديد في إدارة الصراعات بين الدول يثير القلق الشديد.