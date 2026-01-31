كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بمكونات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد حيث تبلغ الطاقة التصميمية ٥٧٥ ألف م٣ / يوم، وتابع أعمال رفع الكفاءة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه، وضمان استدامة الخدمة خلال فترات الذروة، بما يلبي احتياجات التوسع العمراني المتزايد بمدن زايد وأكتوبر.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن محطة تنقية مياه مدينة الشيخ زايد، والتي تُعد إحدى المحطات الاستراتيجية المهمة، وتقوم بتغذية كلٍ من مدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الصناعية بأبو رواش، ومطار سفنكس الدولي، بما يضمن استمرارية توفير مياه شرب آمنة للمواطنين والمنشآت الحيوية.

وخلال الجولة، أوضح مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة بالمحطة، تشمل: رفع كفاءة عدد (مروقات باستخدام نظام اللاميلا PVC لزيادة كفاءة الترسيب وتحسين جودة المياه المنتجة، ورفع كفاءة عدد (10) مرشحات لضمان أعلى معدلات التنقية ومطابقة المواصفات القياسية، ورفع كفاءة المولدات الديزل لضمان استمرارية التشغيل الآمن للمحطة في حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تكثيف الأعمال بمحطة تنقية مياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المياه ولا سيما خلال فصل الصيف، وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد.