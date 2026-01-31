كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عن فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب، بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة أو هرمونات في الإنتاج الداجني لا أساس له من الصحة، مشددة على أن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان سلامة الغذاء.

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن ما يجري في المنطقة لا يمكن فصله عن صراعات النفوذ الإقليمي، مؤكدًا أن بعض الأطراف الدولية تستغل تلك الصراعات كأدوات تخدم خططًا مرسومة سلفًا، موضحًا أن الصراع القائم بين الإمارات والسعودية جرى توظيفه ضمن هذا السياق، باعتباره عنصرًا مفيدًا في مسار معين، لافتًا إلى أن الطرفين سيتعرضان للضرر، وإن كانت الإمارات أقل تأثرًا بحكم خبرتها الأقدم في الاستثمار الخارجي منذ عام 1975.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، أن موقفه من الفقر والجهل والتخلف محدد بدقة، مشددًا على أنه لا يكره الأشخاص الفقراء أو الجاهلين، بل يرفض الفقر والجهل والتخلف باعتبارها عوامل تعيق تقدم المجتمع.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية اليوم الجمعة إلى مداخلة من الطالبة مريم وسيم عادل، إذ بدأت حديثها بالتعبير عن امتنانها للقرار الذي اتخذته الأكاديمية بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل حرم الأكاديمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق خلال تسعة أيام متتالية منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين اليوم الجمعة 30 يناير الجاري نحو807245 زائرًا، ليتخطى بذلك إجمالي عدد رواد المعرض حتى الآن إلى 4,592,295 زائرًا، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بمثيله في الدورات السابقة.





"كنا هنغرز".. توفيق عكاشة يوجه الشكر للرئيس السيسي - (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك نقطتين أساسيتين يجب التوقف عندهما عند تقييم الموقف المصري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أول هذه النقاط يتمثل في قرار الدولة المصرية بعدم الانخراط عسكريًا في حرب اليمن، معتبرًا أن هذا القرار كان بالغ الأهمية، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها المخابرات العامة، والأمن الوطني، والمخابرات الحربية، لما تقوم به من تقدير موقف شامل يعرض على القيادة السياسية قبل اتخاذ القرارات المصيرية.