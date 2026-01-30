كتب- أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء صلاة الفجر بالأكاديمية العسكرية وتناول الإفطار مع الطلاب، بالإضافة إلى حديثه عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، والحكومة ترد على شائعات استيراد تمور من إسرائيل، و الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يؤدي صلاة الفجر بالأكاديمية العسكرية ويتناول الإفطار مع الطلاب

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وألقى كلمة قبل مشاهدة الطابور الصباحي لطلبة الأكاديمية، وأجرى حوارا تفاعليا مع الطلبة أثناء تناوله وجبة الإفطار معهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تصدر بيانًا للرد على أنباء استيراد تمور من إسرائيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية لعُمان

عاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتفاع الحرارة مستمر.. توقعات حالة طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت 31 يناير 2026

للتفاصيل.. اضغط هنا

خطيب الجمعة بالأزهر: "شعبان" شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

ألقى خطبةَ الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، تحدث فيها عن «نفحات شهر شعبان»، مبينًا ما يحمله هذا الشهر المبارك من معانٍ إيمانية عظيمة، وفرصٍ ربانية لتجديد الصلة بالله، واستثمار مواسم الخير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر عبارة عن منخل وبحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد انتهاء عطلة "ثورة يناير وعيد الشرطة".. موعد وعدد أيام الإجازة المقبلة

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد الإجازة المقبلة بعد انتهاء عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والتي حصل عليها موظفي القطاعين العام والخاص أمس الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا



