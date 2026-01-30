كتب- محمد أبو بكر:

قال الفنان حسن الهلالي، رداً على الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا:"الناس اللي بتنتقد حسن الهلالي لازم تعرف قيمتي وقيمة شنبي".

وأضاف "الهلالي"، خلال تواجده بمعرض الكتاب: أنا بنزل عشان أنشط السياحة في الأهرامات والكثير من الأماكن السياحية".

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.