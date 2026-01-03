قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف في مقامها الأول إلى توفير حماية صحية حقيقية للمواطنين، مؤكدًا أن تعميم هذه المنظومة سيقضي تمامًا على أي أزمات أو معوقات قد تواجه الأسرة المصرية في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن لتطبيق النظام الجديد في كافة محافظات الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، لضمان وصول الخدمة لكل مصري.

وقال في سياق متصل، إن المواطن لن يكون بحاجة إلى "واسطة" أو تدخل من أحد للحصول على حقه في العلاج، حيث يمكنه التوجه مباشرة للمستشفى وتلقي أفضل الخدمات، مشيراً إلى أن العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة التي كانت تتطلب مبالغ طائلة، باتت تُجرى الآن مقابل مبالغ رمزية فقط تحت مظلة التأمين الشامل.

كما أضاف موسى، أن مجمع الأقصر الدولي يمثل طفرة طبية نوعية، حيث أصبح يقدم خدمات تخصصية دقيقة كانت تجبر المرضى سابقاً على السفر لمحافظات بعيدة، ومنها جراحات أورام الجهاز الهضمي، وعمليات القلب المفتوح، وتخصصات العظام، والحروق، والتجميل.