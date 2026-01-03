إعلان

تامر أمين: ترامب يبدأ 2026 بحرب على فنزويلا.. واعتقال مادورو "كابوس" يؤكد قانون القوي

كتب : حسن مرسي

09:13 م 03/01/2026

تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عام 2026 بـ"كابوس" عالمي بعد أن أمر قوات دلتا فورس باقتحام القصر الرئاسي في كراكاس واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، مشيرًا إلى أن العملية صاحبتها ضربات جوية مكثفة شلت دفاعات فنزويلا.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ترامب هنأ العالم بالعام الجديد قبل يومين فقط متمنيًا السلام ووقف الحروب، مضيفًا أن هذا التناقض يكشف أن العالم أصبح يحكمه "قانون القوي" بعيداً عن القانون الدولي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

تابع أمين أن العملية تمت بسهولة مذهلة دون مقاومة جوية أو أرضية، محذرا من أن وزير الدفاع الفنزويلي اكتفى بالسؤال "أين القانون الدولي؟" دون رد فعل، مشددًا على أن ترامب يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاستقلالية السيادية للدول.

وأكد الإعلامي تامر أمين أن ترامب يرى في مادورو تهديدًا لأمريكا بسبب سياساته المعادية، لافتًا إلى أن البيت الأبيض أعلن محاكمة مادورو داخل الولايات المتحدة بتهم جنائية، مما يعكس رغبة ترامب في فرض إرادته الشخصية على العالم.

أشار أمين إلى أن هذا الحدث يؤكد أن "اللي معندوش جيش قوي مش هيبقى موجود على الخريطة"، مشددًا على أهمي الوعي بأن العالم يعيش قانون الغابة، وأن مثل هذه الأفعال قد تتكرر في مناطق أخرى دون حسيب أو رقيب.

تامر أمين دونالد ترامب رئيس فنزويلا

