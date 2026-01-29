إعلان

برلماني: الشائعات حرب على الوعي.. وتحرك الحكومة ضرورة لحماية الأمن المجتمعي

كتب : عمرو صالح

04:07 م 29/01/2026

النائب علي مهران

اعتبر النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة لمواجهة حملات الشائعات الممنهجة يمثل ضرورة وطنية لحماية استقرار الدولة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، في ظل ما تتعرض له مصر من محاولات مستمرة لاستهداف وعي المواطنين وبث الفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد النائب علي مهران، في بيان له على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في معركة الشائعات، مؤكدًا أن نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لم يعد مجرد سلوك عشوائي، بل أصبح أداة تستخدمها كيانات معادية وكتائب إلكترونية لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد "مهران"، أهمية الرصد الفوري والتفنيد السريع والمنهجي لما تروج له تلك الكتائب من معلومات مغلوطة، مع ضرورة إتاحة البيانات والمعلومات الصحيحة بشفافية وفي التوقيت المناسب، حتى لا تترك الساحة خالية أمام مروجي الشائعات لتضليل الرأي العام وخداع العقول.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة الشائعات تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين أجهزة الدولة والإعلام الوطني، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.

