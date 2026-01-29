إعلان

"الأعلى للشئون الإسلامية" يصدر كتاب "خواطر وتأملات في السيرة النبوية" بمعرض الكتاب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:32 م 29/01/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إصدارًا جديدًا بعنوان «خواطر وتأملات في السيرة النبوية» ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، بوصفه عملًا فكريًّا وروحيًّا يعالج السيرة النبوية معالجة وجدانية وفكرية تجمع بين عمق المعنى وجمال العرض.

ويتناول الكتاب مجموعة من الخواطر والتأملات المستخلصة من مشاهد السيرة النبوية العطرة، في أسلوب مؤثر يمزج بين البعد الإيماني، والرؤية الفكرية، والطرح الأدبي الرصين، بما يجعل القارئ يعيش في قلب الأحداث المباركة، ويتفاعل معها وجدانًا وروحًا وفكرًا.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمكتبة الإسلامية المعاصرة، لما يقدمه من قراءة تأملية للسيرة النبوية لا تقتصر على السرد التاريخي، بل تنفذ إلى المعاني التربوية والروحية والإنسانية، وتربط بين الهدي النبوي وواقع الإنسان المعاصر.

ويتوفر الكتاب خلال فترة المعرض من 21 يناير حتى 3 فبراير، وذلك في صالة 4 – جناح A25، ضمن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المشارك في المعرض.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الدور الثقافي والدعوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الهادف إلى تعزيز حضور السيرة النبوية في الوعي العام، وتقديمها بلغة معاصرة تجمع بين الأصالة والروحانية والبعد التربوي، بما يسهم في بناء الوعي الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب خواطر وتأملات في السيرة النبوية معرض الكتاب الأعلى للشئون الإسلامية

